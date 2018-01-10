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Sorgun takipte

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Erkekler 2’inci Ligi 3’üncü grupta mücadele veren Sorgun Belediyespor, Çorum deplasmanından aldığı 3-0’lık galibiyetle takibini sürdürdü.

Sorgun takipte

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Erkekler 2’inci Ligi 3’üncü grupta mücadele veren Sorgun Belediyespor, Çorum deplasmanından aldığı 3-0’lık galibiyetle takibini sürdürdü.

10 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Sorgun takipte

Sarı siyahlı ekip, Çorum Belediyesi’ni deplasmanda 3-0’lık skorla geçti. Lider Sungurlu Belediyesi, konuk ettiği Gümüşhane Telekom karyısında 3-0’lık galibiyete ulaşırken, Bafra Belediyesi, deplasmanda Ordu Anadolu İHL’sini, Erzurum Spor Lisesi ise, Tokat Belediyesi’ni 3-0 yenmeye başardı.

Sungurlu Belediye      8          8          0          24        3          23

Sorgun Belediye         8          7          1          21        6          20

Bafra Belediye           8          6          2          21        6          19

Çorum Belediye         8          4          4          14        12        13

Ordu Anadolu İHL    8          3          5          9          19        7

Erzurum Spor Lisesi   8          2          6          10        18        7

Tokat Belediye           8          2          6          6          21        5

Gümüşhane Telekom  8          0          8          4          24        2

Orduspor  (Ligden Çekildi)

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