Sorgun takipte

Sarı siyahlı ekip, Çorum Belediyesi’ni deplasmanda 3-0’lık skorla geçti. Lider Sungurlu Belediyesi, konuk ettiği Gümüşhane Telekom karyısında 3-0’lık galibiyete ulaşırken, Bafra Belediyesi, deplasmanda Ordu Anadolu İHL’sini, Erzurum Spor Lisesi ise, Tokat Belediyesi’ni 3-0 yenmeye başardı.
Sungurlu Belediye 8 8 0 24 3 23
Sorgun Belediye 8 7 1 21 6 20
Bafra Belediye 8 6 2 21 6 19
Çorum Belediye 8 4 4 14 12 13
Ordu Anadolu İHL 8 3 5 9 19 7
Erzurum Spor Lisesi 8 2 6 10 18 7
Tokat Belediye 8 2 6 6 21 5
Gümüşhane Telekom 8 0 8 4 24 2
Orduspor (Ligden Çekildi)
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol