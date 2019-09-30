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Sorgun son dakikada güldü

SPOR Toto Bölgesel Amatör ligi 5’inci grupta mücadele eden Sorgun Belediyespor, deplasman karşılaştığı İdmanyurdu 1925 takımını 85. dakikada Abdulkadir’in attığı golle 1-0 yenerek, ilk iki maçını da kazanmanın mutluluğunu taraftarlarıyla paylaştı.

Sorgun son dakikada güldü

SPOR Toto Bölgesel Amatör ligi 5’inci grupta mücadele eden Sorgun Belediyespor, deplasman karşılaştığı İdmanyurdu 1925 takımını 85. dakikada Abdulkadir’in attığı golle 1-0 yenerek, ilk iki maçını da kazanmanın mutluluğunu taraftarlarıyla paylaştı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 00:00
Sorgun son dakikada güldü

Karşılaşmada, rakibine göre daha üstün futbol sergileyen sarı siyahlı ekip, karşılaşmanın son dakikalarında bulduğu golle sahadan 1-0 galibiyetle ayrılmasını bildi. Ligde oynadığı iki karşılaşmayı da kazanan sarı siyahlılar puanını 6’ya çıkardı. Sorgun Belediyespor teknik direktörü Mustafa Arslan, deplasmandan 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bütün oyuncularımı ayrı ayrı kutluyorum. Lige iyi bir başlangıç yaptık. Sezonun ikinci haftasında da 3 puanla sahadan ayrıldık. Galibiyetlerimizi sezon sonuna kadar sürdüreceğiz. Şimdi önümüzde ki hafta oynayacağımız Tüysüz Spor maçına odaklanıp, o maça hazırlanacağız. Bu ligde bütün takımlar aynı denklikte. Rakibimiz kim olursa olsun o maçtan da galibiyetle ayrılıp 3 ye 3 yapmak. Bütün taraftarlarımızın ve Sorgun halkının bize destek vermesini bekliyoruz” dedi.

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