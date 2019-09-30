Sorgun son dakikada güldü

Karşılaşmada, rakibine göre daha üstün futbol sergileyen sarı siyahlı ekip, karşılaşmanın son dakikalarında bulduğu golle sahadan 1-0 galibiyetle ayrılmasını bildi. Ligde oynadığı iki karşılaşmayı da kazanan sarı siyahlılar puanını 6’ya çıkardı. Sorgun Belediyespor teknik direktörü Mustafa Arslan, deplasmandan 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bütün oyuncularımı ayrı ayrı kutluyorum. Lige iyi bir başlangıç yaptık. Sezonun ikinci haftasında da 3 puanla sahadan ayrıldık. Galibiyetlerimizi sezon sonuna kadar sürdüreceğiz. Şimdi önümüzde ki hafta oynayacağımız Tüysüz Spor maçına odaklanıp, o maça hazırlanacağız. Bu ligde bütün takımlar aynı denklikte. Rakibimiz kim olursa olsun o maçtan da galibiyetle ayrılıp 3 ye 3 yapmak. Bütün taraftarlarımızın ve Sorgun halkının bize destek vermesini bekliyoruz” dedi.