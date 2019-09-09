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Sorgun sezonu açtı

EFELER Ligi ekiplerinden Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor, 2019-2020 sezonunu açtı.

Sorgun sezonu açtı

EFELER Ligi ekiplerinden Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor, 2019-2020 sezonunu açtı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 06:58
Sorgun sezonu açtı

Sorgun'da kendi tesislerinde toplanan takım oyuncuları, ilk idmanlarını spor salonunda yaptı.Abrahan Alfonso Gavilan dışında transfer edilen tüm oyuncuların katıldığı ilk idmanda Başantrenör Bahadır Aksoy, Efeler Ligi'nde maçların 27 Ekim'de başlayacağını belirterek, sezona en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini söyledi. Aksoy, pasör çaprazı haricinde tüm transferleri yaptıklarını dile getirerek, "Amacımız iyi bir takım oluşturup öncelikle bu yıl ligde kalabilmek. Anadolu takımlarının bütçeleri kısıtlı. Bu kısıtlı olanaklarla şampiyonluğa oynayan takımlarla mücadele etmek oldukça güç. Ancak biz elimizden geleni yapıp bu ligde kalıcı olmayı hedefliyoruz" dedi. Sezona her gün çift antrenmanla hazırlandıklarını aktaran Aksoy, "Pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere haftanın üç günü sabah saatlerinde fitnes, öğleden sonra ve akşam olmak üzere üç, diğer günlerde ise sabah ve akşam olmak üzere salonda iki antrenmanla lige hazırlanıyoruz. Hazırlıklarımız bu ay sonuna kadar sürecek. Sonrasında lig başlayıncaya kadar en az 6 hazırlık karşılaşması yapıp, ilk hafta Ankara deplasmanda oynayacağımız Spor Toto maçına kadar hazır olmayı planlıyoruz" diye konuştu.
 

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Sorgun Sezonu Açtı
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