Sorgun Play-Off grubunda

Sorgun ilçe spor salonunda oynanan karşılaşmaya konuk ekip Sungurlu Belediyespor iyi başladı. Birinci periyodu 8-12 önde tamamlayıp, seti 21-25 kazandı. İkinvci sette toparlanan Sorgun Belediyespor, ikinci peryodu 12-8 önde tamamlayıp, setten 25-13 galibiyetle ayrıldı. Üçüncü sette de sarı siyahlı ekip üstün oynadı. Periyodu 12-7 önde kapatan Sorgun Belediyespor, seti 25-20 katapattı. Üçüncü sette oyun hakimiyeti yeniden rakip takıma geçti. Periyodu 12-11 önde kapatan Sungurlu Belediyespor, seti 23-25 kazanında set skoruna eşitlik geldi. Son sette sahadan 12-15 galibiyetle ayrılan Sungurlu Belediyespor, Sorgun Belediyespor'u 3-2 yendi. Prestij niteliğindeki maçtan yenik ayrılmasına karşın Sorgun Belediyespor, birinci lige terfi play-off elemelerine katılma hakkını elde etti. Sorgun Belediyespor, play-off müsabakaları için bugünden itibaren hazırlıklara başlayacak. Play-off elemeleri 5-7 Mart tarihleri arasında Elazığ'da oynanacak. Bu gruptan çıkan takımlar final grubunda yer alacak ve birinci lige çıkabilmek için mücadele verecekler. Sorgun Belediyespor, Cumartesi günü Elazığ'ya gidecek,...