Sorgun Play-Off grubunda

Sorgun ilçe spor salonunda oynanan karşılaşmaya konuk ekip Sungurlu Belediyespor iyi başladı. Birinci periyodu 8-12 önde tamamlayıp, seti 21-25 kazandı. İkinvci sette toparlanan Sorgun Belediyespor, ikinci peryodu 12-8 önde tamamlayıp, setten 25-13 galibiyetle ayrıldı. Üçüncü sette de sarı siyahlı ekip üstün oynadı. Periyodu 12-7 önde kapatan Sorgun Belediyespor, seti 25-20 katapattı. Üçüncü sette oyun hakimiyeti yeniden rakip takıma geçti. Periyodu 12-11 önde kapatan Sungurlu Belediyespor, seti 23-25 kazanında set skoruna eşitlik geldi. Son sette sahadan 12-15 galibiyetle ayrılan Sungurlu Belediyespor, Sorgun Belediyespor'u 3-2 yendi. Prestij niteliğindeki maçtan yenik ayrılmasına karşın Sorgun Belediyespor, birinci lige terfi play-off elemelerine katılma hakkını elde etti. Sorgun Belediyespor, play-off müsabakaları için bugünden itibaren hazırlıklara başlayacak. Play-off elemeleri 5-7 Mart tarihleri arasında Elazığ'da oynanacak. Bu gruptan çıkan takımlar final grubunda yer alacak ve birinci lige çıkabilmek için mücadele verecekler. Sorgun Belediyespor, Cumartesi günü Elazığ'ya gidecek,...
01 Mart 2018 Perşembe 07:00
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