Sorgun nihayet: 1-0

Müsabakanın ilk yarısı karşılıklı ataklar ile geçti. İki takımda gol için birbirlerinin kalesine yüklenirken konuk ekip Sorgun Belediyespor aradığı golü Ertuğrul ile buldu. 29’uncu dakikada gelişen Sorgun Belediyespor atağında ev sahibi ekip Reyhanlıspor defansının arkasına atılan topla buluşan Serdar defans oyuncularını geçmek isterken, ev sahibi ekip defans oyuncuları topu kornere gönderdi. Korner atışını kullanan Sorgun Belediyespor, ceza sahasına gönderdiği topu Reyhanlıspor defans oyuncuları uzaklaştırdı. Sol kanatta topla buluşan Serdar’ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Ertuğrul’un kafa şutu filelerle buluştu: 1-0 bu golden sonra Reyhanlıspor gol için Sorgun Belediyespor kalesine yüklense de aradığı golü bulamayınca müsabakanın ilk yarısı 1-0 Sorgun Belediyespor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında da iki takımın gol çabaları sonuç bulmayınca 90 dakika Sorgun Belediyespor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Uzun bir aradan sonra üç puan ile tanışan sarı siyahlı ekip aldığı bu galibiyet ile puanını 14’e yükseltti.