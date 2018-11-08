Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95493
ALTIN
211.582
DOLAR
5.3740
STERLİN
7.0609
EURO
6.1579

Sorgun moralsiz

VOLEYBOL Erkekler Birinci Lig’i B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor karşısında aldığı mağlubiyete üzülürken, TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlikspor ile oynayacağı müsabakayı kazanıp moral bulmak istiyor.

Sorgun moralsiz

VOLEYBOL Erkekler Birinci Lig’i B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor karşısında aldığı mağlubiyete üzülürken, TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlikspor ile oynayacağı müsabakayı kazanıp moral bulmak istiyor.

08 Kasım 2018 Perşembe 07:07
17 Okunma
Sorgun moralsiz

Sorgun Belediyespor Antrenörü Ümit Terzi, Hatay temsilcisi karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi olan Hatay Büyük Şehir Belediyespor karşısında çok zorlandıklarını dile getiren Terzi, ‘’Güçlü rakibimizi yenmek için sahaya çıktık ancak istediğimiz oyunu sergileyemeyince yenilgi de kaçınılmaz oldu. Hatay müsabakasından dolayı üzgünüz ancak şimdi önümüzde önemli bir Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlikspor müsabakası var. Deplasmanda karşılaşacağımız rakibimiz de bizim gibi zirve mücadelesi veriyor. Bu zorlu müsabakadan galibiyet ile ayrılıp Hatay maçını telafi etmek hem de moral bulmak istiyoruz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Sorgun Moralsiz
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
REHAVETE YER YOK!
REHAVETE YER YOK!
Safranbolu’dan teşekkür
Safranbolu’dan teşekkür
Sakine ve Seray karmada yeraldı
Sakine ve Seray karmada yeraldı
Bozok’ta Amasya hazırlığı
Bozok’ta Amasya hazırlığı
Salonda bantlı çözüm
Salonda bantlı çözüm
LiG YENi BAŞLIYOR!
LiG YENi BAŞLIYOR!

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim