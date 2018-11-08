Sorgun moralsiz

Sorgun Belediyespor Antrenörü Ümit Terzi, Hatay temsilcisi karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi olan Hatay Büyük Şehir Belediyespor karşısında çok zorlandıklarını dile getiren Terzi, ‘’Güçlü rakibimizi yenmek için sahaya çıktık ancak istediğimiz oyunu sergileyemeyince yenilgi de kaçınılmaz oldu. Hatay müsabakasından dolayı üzgünüz ancak şimdi önümüzde önemli bir Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlikspor müsabakası var. Deplasmanda karşılaşacağımız rakibimiz de bizim gibi zirve mücadelesi veriyor. Bu zorlu müsabakadan galibiyet ile ayrılıp Hatay maçını telafi etmek hem de moral bulmak istiyoruz’’ dedi.