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Sorgun lidere bileniyor

VOLEYBOL Erkekler Birinci Ligi B Grubu’nda Play-Off mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, Pazar günü deplasmanda lider Palandöken Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Sorgun lidere bileniyor

VOLEYBOL Erkekler Birinci Ligi B Grubu’nda Play-Off mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, Pazar günü deplasmanda lider Palandöken Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

13 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
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Sorgun lidere bileniyor

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Şahin, aralarına yeni katılan oyuncular ile çok daha güçlü olduklarını söyledi. Son iki haftada iyi bir çıkış yakaladıklarını dile getiren Şahin, ‘’Lider Palandöken Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya iyi hazırlanıp lideri kendi evinde yenmek istiyoruz. Ligin ilk yarısında mağlup olduğumuz Palandöken Belediyespor karşısında rövanşı almak için elimizden geleni yapacağız. Şuanda yeni katılan oyuncular ile çok daha iyi bir duruma geldik ve güçlü rakibimizi yenebilecek düzeydeyiz. Play-Off’a giden yolda altın değerinde puanı hanemize yazdırmanın amacındayız’’ dedi.

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