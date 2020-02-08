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Sorgun Kapadokya’yı bekliyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, yarın Kapadokya Göremespor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayıp maç saatini beklemeye koyulacak.

Sorgun Kapadokya’yı bekliyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, yarın Kapadokya Göremespor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayıp maç saatini beklemeye koyulacak.

08 Şubat 2020 Cumartesi 03:29
Sorgun Kapadokya’yı bekliyor

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, ligin ikinci yarısında puan kazanamayan takımının geçen hafta Tüğsüzspor ile oynadığı müsabakada aldığı üç puan ile moral bulduğunu söyledi. Yakaladığı bu moral ile yarın Kapadokya Göremespor müsabakasına çıkacaklarını dile getiren Arslan, ‘’Ligin ilk yarısında deplasmanda mağlup olduğumuz güçlü rakibimizi bu sefer Sorgun’dan eli boş göndermek istiyoruz. Taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alarak güçlü rakibimiz karşısında sahadan üç puan ile ayrılan taraf biz olacağız. Hafta boyunca bu müsabakaya çok iyi hazırlandık ve ben inanıyorum Kapadokya Göremespor ile oynayacağımız müsabaka bizim için bir çıkış olacak ve güçlü rakibimizi yenerek bir seri yakalayacağız’’ dedi. 

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Sorgun Kapadokya’yı Bekliyor
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