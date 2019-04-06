Sorgun ilk müsabakasına çıkıyor

Kayseri’nen ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarı final müsabakalarının ilk gününde Akkuş Belediyespor ile bugün Kayseri Atatürk Spor Salon’unda saat 14.00’da karşı karşıya gelecek olan Sorgun Belediyespor güçlü rakibini yenerek yarı final müsabakalarına galibiyet ile başlamak istiyor. Yarın Alanya Belediyespor ile Pazartesi günü ise Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan sarı siyahlı ekip, rakiplerini geride bırakarak gruptan çıkmak ve Efeler Ligine yükselmek için final müsabakalarına adını yazdırmayı amaçlıyor.