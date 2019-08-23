Sorgun ilk hazırlık maçını yaptı

Antrenör Mustafa Arslan gözetiminde Sorgun İlçe stadında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı siyahlı ekip, bir yandan antrenman yaparken, bir yandan da anlaşma sağladıkları takımlar ile hazırlık müsabakası oynuyor. Sarı siyahlı ekip ilk hazırlık müsabakasını Çorum Belediyespor U19 takımı ile Çorum’da oynadı. İyi bir performans sergileyen Sorgun Belediyespor oyuncular rakiplerini 3-0 mağlup etmeyi başardı. Ertuğrul Yalman, Onur ve Canpolat’ın attığı goller ile Çorum Belediyespor’u 3-0 mağlup eden sarı siyahlı ekip, anlaşma sağladıkları takımlar ile hazırlık müsabakası oynamaya devam edecek.