Sorgun Halkbank’ı konuk ediyor

Dün Sorgun Spor Salon’unda Halkbank ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını tamamlayan sarı siyahlı ekip maç saatini beklemeye koyuldu. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, lige kötü bir başlangıç yaptıklarını ve geçen üç haftalık dönemde bir puan aldıklarını söyledi. Artık bu kötü puan kayıplarına dur diyeceklerini dile getiren Aksoy, haftayı lider tamamlayan Halkbank takımı ile bugün oynayacakları müsabakayı kazanarak moral bulmak istediklerini belirtti. Çok zor geçecek olan müsabakayı kazanacaklarına inandıklarının altını çizen Aksoy, ‘’Haftada iki müsabakaya çıkıyoruz. Pazar günleri ve Çarşamba günleri üst üste müsabakalar oynuyoruz. Şimdiye kadar üç müsabakaya çıktık ve bir puan aldık artık puanlar alarak hedefimize emin adımlarla gitmek istiyoruz. İnşallah bugün oynayacağımız Halkbank müsabakası bizim için bir çıkış olur ve artık müsabaka kazanmaya başlarız’’ dedi.