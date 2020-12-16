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Sorgun Haliliye’yi konuk ediyor

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor bugün erteleme müsabakasında Haliliye Belediyespor ile Sorgun Spor Salon’unda saat 16.00’da karşı karşıya gelecek.

16 Aralık 2020 Çarşamba 00:27
Sorgun Haliliye’yi konuk ediyor

Ligde çıktığı son üç müsabakasından da mağlubiyet ile ayrılan sarı siyahlı ekip bugün güçlü rakibini yenerek kötü gidişatına dur demek istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, ligin 8’inci haftasında oynamaları gereken ancak Covit-19 virüsü nedeniyle ertelenen Haliliye Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın bugün oynanacağını ve güçlü rakiplerini yenmek istediklerini söyledi. Bu müsabakaya iyi hazırlandıklarını ve güçlü rakiplerini yeneceklerine inandıklarını dile getiren tecrübeli Antrenör, ‘’Ligin son haftalarında istemediğimiz sonuçlar aldık ve üst üste mağlubiyetler yaşadık. Bu mağlubiyetleri dur demek ve yeniden bir çıkış yakalamak için bugün Haliliye Belediyespor ile oynayacağımız müsabaka çok önemli. Güçlü rakibimizi yenerek yeni bir çıkış yakalamayı hedefliyoruz’’ dedi. 

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Sorgun Haliliye’yi Konuk Ediyor
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