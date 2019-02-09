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Sorgun Gümüşhane’yi bekliyor

VOLEYBOL Erkekleri Birinci Ligi’nde Play-Off Mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, yarın TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlikspor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayıp maç saatini beklemeye koyulacak.

Sorgun Gümüşhane’yi bekliyor

VOLEYBOL Erkekleri Birinci Ligi’nde Play-Off Mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, yarın TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlikspor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayıp maç saatini beklemeye koyulacak.

09 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
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Sorgun Gümüşhane’yi bekliyor

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Şahin, yarın ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi olan TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlikspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. İlk dörde girmek isteyen TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlikspor karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıkacaklarını dile getiren Şahin, ‘’Kadromuza yeni kattığımız oyuncular ile takımımız çok daha güçlü bir duruma geldi. Bundan sonra kalan bütün müsabakalarımızı kazanmak istiyoruz. yarın TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlikspor ile oynayacağımız müsabakayı taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak kazanacağımıza inanıyorum’’ dedi. 

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