Sorgun, galibiyete kilitlendi

Yapılan Covit-19 testi sonrasında 7 sporcusunda virüse rastlanan ve bu nedenle hem lig hem de Türkiye Kupası müsabakaları ertelenen Sorgun Belediyespor karantina süreleri tamamlanan oyuncuların tekrar takıma katılmaları ile birlikte hafta sonu İstanbul temsilcisi ile oynayacakları müsabakaya yöneldiler. Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde Sorgun Spor Salon’unda çalışan sarı siyahlı ekip, güçlü rakibini yenerek zor günler geçirdikleri bu dönemde moral bulmak istiyorlar. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, ligdeki ilk iki müsabakalarının ertelenmesinin ardından bu hafta sonu ligin üçüncü hafta müsabakasına çıkacaklarını söyledi. Hafta başından bu güne kadar tam kadro olarak çalışma fırsatı bulduklarını dile getiren tecrübeli Antrenör, ‘’Pazar günü ligdeki ilk müsabakamıza çıkacağız. Bu ilk müsabakamızı kazanmak için çalışıyoruz. Oyuncularımız yaklaşık 10 gündür karantina da oldukları için çalışma fırsatı bulamadılar. Bu yüzden yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cuma gününe kadar Yozgat’taki çalışmalarımızı tamamlayıp Cumartesi günü ise İstanbul’a gideceğiz. Güçlü rakibimizi kendi evinde yenerek tekrar Sorgun’a galibiyet morali ile dönmek istiyoruz’’ dedi.