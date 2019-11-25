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Sorgun Fener’i söndüremedi: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Sorgun Fener’i söndüremedi: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

25 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
Sorgun Fener’i söndüremedi: 3-1

Sarı siyahlı ekip güçlü rakibine 3-1 mağlup olmasına rağmen gösterdiği performans ve ortaya koyduğu oyun ile büyük beğeni topladı. Müsabakanın ilk setinde başa baş bir oyun ortaya koyan iki takım karşılıklı sayılar ile set geçilse de Fenerbahçe tecrübesi ile ilk seti 25-23 önde tamamladı. İkinci sette Fenerbançe oyuna ağırlığını koyunca bu seti 25-15’lik skor ile farklı kazandı. Üçüncü sette toparlanan konuk ekip Sorgun Belediyespor bu seti 25-22 kazanarak skoru 2-1’e taşıdı. Dördüncü sette ise Fenerbahçe bir kez daha tecrübesini konuşturdu ve son seti 25-20 müsabakayı ise 3-1 kazandı. 

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Sorgun Fener’i Söndüremedi: 3-1
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