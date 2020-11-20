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Sorgun Fenerbahçe’yi çalışıyor

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor Voleybol takımı, yarın Fenerbahçe ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde sürdürüyor.

20 Kasım 2020 Cuma 00:37
Sorgun Fenerbahçe’yi çalışıyor

Yarın konuk edecekleri Fenerbahçe ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlanıp güçlü rakipleri karşısında sahadan galibiyet ile ayrılacaklarına inandıklarını dile getiren Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, ‘’Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Fenerbahçe takımı ile karşı karşıya geleceğiz. Yarın Sorgun Spor Salon’unda saat 16.00’da karşı karşıya geleceğimiz güçlü rakibimizi yenmek istiyoruz. Ligin ilk yarısında güçlü rakibimize deplasmanda yenilmiştik. Şimdi takımımız çok daha iyi durumda ve Fenerbahçe’yi yenebilecek güçteyiz. Bu müsabakaya takım olarak çok iyi hazırlanıyoruz ve rakibimizin de gücünün farkındayız, bunun bilinci ile sahaya çıkacağı ve Fenerbahçe’yi Sorgundan puansız göndereceğiz’’ dedi.  

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