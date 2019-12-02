Sorgun evinde mağlup

Geçtiğimiz hafta Reyhanlıspor deplasmanında üç puan alarak bir çıkış yakalayan Sorgun Belediyespor bu çıkışı sürdürmek için dün konuk ettiği Ceyhanspor müsabakasına mutlak galibiyet parolası ile çıktı. Karşılıklı ataklar ile geçilen müsabakada sarı siyahlı ekip Ceyhanspor’un golüne engel olamadı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakada iki takımda kontra ataklar ile gol bulmaya çalıştı. Murat Candemir’in attığı golle 1-0 Ceyhanspor karşısında geriye düşen Sorgun Belediyespor golden sonra rakip kalede pozisyonlar bulsa da aradığı golü bir türlü bulamadı. 90 dakika sonunda Ceyhanspor sahadan 1-0 galibiyet ile ayrılırken, lider İçel İdmanyurdu takımının puan kaybetmesi ile liderlik koltuğuna oturdu. Sorgun Belediyespor ise 14 puanda kaldı.