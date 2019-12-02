Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106904
ALTIN
269.995
DOLAR
5.7397
STERLİN
7.4248
EURO
6.3243
Flaş Haber
Sporcular kaza yaptı
Kapat

Sorgun evinde mağlup

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, konuk ettiği Ceyhanspor’a 1-0 mağlup oldu.

Sorgun evinde mağlup

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, konuk ettiği Ceyhanspor’a 1-0 mağlup oldu.

02 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Sorgun evinde mağlup

Geçtiğimiz hafta Reyhanlıspor deplasmanında üç puan alarak bir çıkış yakalayan Sorgun Belediyespor bu çıkışı sürdürmek için dün konuk ettiği Ceyhanspor müsabakasına mutlak galibiyet parolası ile çıktı. Karşılıklı ataklar ile geçilen müsabakada sarı siyahlı ekip Ceyhanspor’un golüne engel olamadı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakada iki takımda kontra ataklar ile gol bulmaya çalıştı. Murat Candemir’in attığı golle 1-0 Ceyhanspor karşısında geriye düşen Sorgun Belediyespor golden sonra rakip kalede pozisyonlar bulsa da aradığı golü bir türlü bulamadı. 90 dakika sonunda Ceyhanspor sahadan 1-0 galibiyet ile ayrılırken, lider İçel İdmanyurdu takımının puan kaybetmesi ile liderlik koltuğuna oturdu. Sorgun Belediyespor ise 14 puanda kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Sorgun Evinde Mağlup
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray Sorgun'u yendi
Galatasaray Sorgun'u yendi
Muğlaspor – Yozgatspor 1-1
Muğlaspor – Yozgatspor 1-1
İKİ SPORCU ÖLDÜ
İKİ SPORCU ÖLDÜ
Engelliler tepkili
Engelliler tepkili
BU GENÇLER HARiKA
BU GENÇLER HARiKA
TAKIMLARIMIZ ZORLU VİRAJDA
TAKIMLARIMIZ ZORLU VİRAJDA
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim