Sorgun evinde kayıp

Ligde çıktığı son iki müsabakayı kaybeden ve İnegöl karşısında galip gelerek düşüşüne nokta koymak isteyen sarı siyahlı ekip istediğini alamadı. Müsabakaya hızlı başlayan konuk ekip İnegöl Belediyespor, ilk iki seti alarak skoru 2-0’a taşıdı. Üçüncü sette toparlanan sarı siyahlı ekip ise durumu 2-1’e dördüncü sette de 2-2’ye getirdi. Son sette konuk ekip İnegöl Belediyespor oyunun kontrolünü eline aldı ve bu seti hem de müsabakayı kazanan taraf oldu. Birinci seti 25-20, ikinci seti 25-16, beşinci seti ise 25-12 İnegöl Belediyespor kazanırken, üçüncü seti 25-20, dördüncü seti de 25-23 Sorgun Belediyespor kazandı.