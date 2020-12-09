Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1340
ALTIN
469.959
DOLAR
7.8097
STERLİN
10.4418
EURO
9.4578

Sorgun evinde kayıp

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor mutlak galibiyet parolası ile çıktığı İnegöl Belediyespor ile oynadığı müsabakada 3-2 yenilerek düşüşünü sürdürdü.

09 Aralık 2020 Çarşamba 00:40
Sorgun evinde kayıp

Ligde çıktığı son iki müsabakayı kaybeden ve İnegöl karşısında galip gelerek düşüşüne nokta koymak isteyen sarı siyahlı ekip istediğini alamadı. Müsabakaya hızlı başlayan konuk ekip İnegöl Belediyespor, ilk iki seti alarak skoru 2-0’a taşıdı. Üçüncü sette toparlanan sarı siyahlı ekip ise durumu 2-1’e dördüncü sette de 2-2’ye getirdi. Son sette konuk ekip İnegöl Belediyespor oyunun kontrolünü eline aldı ve bu seti hem de müsabakayı kazanan taraf oldu. Birinci seti 25-20, ikinci seti 25-16, beşinci seti ise 25-12 İnegöl Belediyespor kazanırken, üçüncü seti 25-20, dördüncü seti de 25-23 Sorgun Belediyespor kazandı. 

Anahtar Kelimeler:
Sorgun Evinde Kayıp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızlar Mudanya’yı gözüne kestirdi
Kızlar Mudanya’yı gözüne kestirdi
Yozgatspor Darıca’ya bileniyor
Yozgatspor Darıca’ya bileniyor
Şampiyonlardan ziyaret
Şampiyonlardan ziyaret
Sorgun’un konuğu İnegöl
Sorgun’un konuğu İnegöl
Nazilli maçı ertelendi
Nazilli maçı ertelendi
Yozgatspor Darıca’ya yöneldi
Yozgatspor Darıca’ya yöneldi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim