Sorgun evinde kayıp

Sorgun İlçe Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı İbrahim Ünal ve TolgaCan Dinçer ikilisi yönetti. Sorgun Belediyespor sahada, Murat Palavar, Cepeda, Cirovic, Ahmet Samet Baltacı, Selim Demir, Pavlovic ile mücadele etti. Mesut Akman, Ümit Demir, Hüseyin Koç, Yiğit Yıldız, Rahmi Çağlar Aksoy, Burhan Zorluer, Kadir Gürkan Uz yedek soyundu. Arkas Spor, Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Efe Mandıracı, Çağatay Durmaz, Yiğit Gülmezoğlu ile mücadele verdi. Bravo, Mirza Lagumdzija, Wınkelmuller yedekte bekledi. Sorgun Belediyespor, ligin 22’inci haftasında konuk ettiği Arkas Spor karşısında ilk seti 12-25 kaybetti. Sonraki setlerde biraz daha varlık gösteren sarı siyahlı ekip, ancak set sayısına ulaşamayınca ikinci seti 19-25, üçüncü seti de 20-25 kaybederek, sahadan 3-0 yenik ayrılan taraf oldu.