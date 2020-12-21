Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1408
ALTIN
463.864
DOLAR
7.6288
STERLİN
10.2948
EURO
9.3315

Sorgun evinde kayıp

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele veren Sorgun Belediyespor, konuk ettiği Arkas Spor karşısında set alamadı, sahadan 3-0 yenik ayrıldı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 00:33
Sorgun evinde kayıp

Sorgun İlçe Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı İbrahim Ünal ve TolgaCan Dinçer ikilisi yönetti. Sorgun Belediyespor sahada, Murat Palavar, Cepeda, Cirovic, Ahmet Samet Baltacı, Selim Demir, Pavlovic ile mücadele etti. Mesut Akman, Ümit Demir, Hüseyin Koç, Yiğit Yıldız, Rahmi Çağlar Aksoy, Burhan Zorluer, Kadir Gürkan Uz yedek soyundu. Arkas Spor, Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Efe Mandıracı, Çağatay Durmaz, Yiğit Gülmezoğlu ile mücadele verdi. Bravo, Mirza Lagumdzija, Wınkelmuller yedekte bekledi. Sorgun Belediyespor, ligin 22’inci haftasında konuk ettiği Arkas Spor karşısında ilk seti 12-25 kaybetti. Sonraki setlerde biraz daha varlık gösteren sarı siyahlı ekip, ancak set sayısına ulaşamayınca ikinci seti 19-25, üçüncü seti de 20-25 kaybederek, sahadan 3-0 yenik ayrılan taraf oldu. 

Anahtar Kelimeler:
Sorgun Evinde Kayıp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON VURUŞU YAPAMADILAR
SON VURUŞU YAPAMADILAR
Kızlar düşüşte
Kızlar düşüşte
Yemenoğlu'ndan kızlara destek
Yemenoğlu'ndan kızlara destek
YURTAY’dan veteren takımı
YURTAY’dan veteren takımı
TAKIMLARIMIZ RAKiPLERiNi BEKLiYOR
TAKIMLARIMIZ RAKiPLERiNi BEKLiYOR
Yozgatspor Darıca’yı gözüne kestirdi
Yozgatspor Darıca’yı gözüne kestirdi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim