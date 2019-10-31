Sorgun evinde de kayıp

Lige kötü bir başlangıç yapan ve hafta sonu deplasmanda Spor Toto takımına 3-1 mağlup olan sarı siyahlı ekip mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları Arkasspor müsabakasında umduklarını ulamayarak sahadan 3-0 mağlup ayrıldılar. Sorgun ilçe spor salonunda oynanan müsabakanın ilk setini 23-25 kaybeden Sorgun Belediyespor ikinci sette rakibi karşısında hiçbir varlık gösteremedi. Konuk ekip Arkasspor’un sayılarına engel olamayan sarı siyahlı ekip ikinci seti 16-25 kaybederken, üçüncü seti ise 23-25 kaybetti. Müsabakadan 3-0 mağlubiyet ile ayrılan Sorgun Belediyespor, ara vermeden Pazar günü sahasında konuk edeceği İstanbul Büyük Şehir Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayacak.