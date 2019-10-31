Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Sorgun evinde de kayıp

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor konuk ettiği Arkasspor’a 3-0 mağlup oldu.

Sorgun evinde de kayıp

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor konuk ettiği Arkasspor’a 3-0 mağlup oldu.

31 Ekim 2019 Perşembe 02:04
Sorgun evinde de kayıp

Lige kötü bir başlangıç yapan ve hafta sonu deplasmanda Spor Toto takımına 3-1 mağlup olan sarı siyahlı ekip mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları Arkasspor müsabakasında umduklarını ulamayarak sahadan 3-0 mağlup ayrıldılar. Sorgun ilçe spor salonunda oynanan müsabakanın ilk setini 23-25 kaybeden Sorgun Belediyespor ikinci sette rakibi karşısında hiçbir varlık gösteremedi. Konuk ekip Arkasspor’un sayılarına engel olamayan sarı siyahlı ekip ikinci seti 16-25 kaybederken, üçüncü seti ise 23-25 kaybetti. Müsabakadan 3-0 mağlubiyet ile ayrılan Sorgun Belediyespor, ara vermeden Pazar günü sahasında konuk edeceği İstanbul Büyük Şehir Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayacak. 

Anahtar Kelimeler:
Sorgun Evinde De Kayıp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ENGELLiLERE ARAÇ ENGELi
ENGELLiLERE ARAÇ ENGELi
Sorgun’da hazırlıklar sürüyor
Sorgun’da hazırlıklar sürüyor
Kupalarını aldılar
Kupalarını aldılar
Tekvandocular iyi yolda
Tekvandocular iyi yolda
Sırçalı Belediyespor, iddialı geliyor
Sırçalı Belediyespor, iddialı geliyor
Çayıralan arayı açıyor
Çayıralan arayı açıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim