Sorgun destek bekliyor

Kulüp Başkanı Ergün Gül, bugün konuk edecekleri Halbank karşısında da galip gelerek çıkışı devam ettirmek istediklerini belirterek, taraftarları maça davet etti. Gül, bugün saat 16.00'da Sorgun Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın önemine de değinerek, ''Bizim için büyük önem taşıyan bu karşılaşmadanda galibiyetle ayrılmanın yanında, rakibimize set vermek istemiyoruz. Son iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan ekibimiz bu maça iddialı hazırlandı. Bu karşılaşmayı da kayıpsız kapatarak, puan cetvelinin üst sıralarına doğru tırmanışımızı sürdürmek istiyoruz. Tüm taraftarlamızıla birlikte Sorgun ve Yozgatlı spor severleri de maçımıza bekliyoruz'' diye konuştu.