Sorgun, deplasmanda galip

Evinde oynadığı karşılaşmalardan istediği sonucu alamayan sarı siyahlılar, ligde kaybettiği puanlarla zor anlar yaşasa da deplasmandan aldığı puanlarla iddiasını sürdürüyor. Sorgun Belediyespor, kadrosunu da yaptığı önemli transferlerle güçlendirdi. Sarı siyahlı ekip, Hatay deplasmanında karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek, ligdeki iddiasını sürdürdü.

Hatay Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk seti Sorgun Belediyespor 25-21 kazandı. Karşılaşmanın ikinci seti büyük bir mücadeleye sahne oldu. Karşılıklı alınan setlere rağmen konuk ekip bu seti de 26-24 kazanmasını bilen taraf oldu. Sorgun Belediyespor, son seti ise 25-16 kazanarak, sahadan 3-0 galibiyetle ayrılan taraf oldu. Deplasmanda 3 puan alan Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor, geçen hafta aldığı yenilgiyle bir basamak gerilediği puan cetvelinde yeniden ikinci sıraya yükseldi.