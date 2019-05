Sorgun'da yetenek  taraması yapıldı

Agahefendi, Atatürk, Ertuğrul Gazi, Özcan Yıldırım, Fevzi Çakmak, Milli Egemenlik, Yeşilyurt, Yunus Emre İlkokulu öğrencilerinin katıldığı tarama çalışmasında, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz Şerif Doğan, Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı da hazır bulundu. Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, proje taramasına katılan öğrenci sayısının ülke genelinde bir milyonu bulmasının hedeflendiğini söyledi. Sorgun'da ilk taramada 450 öğrencinin seçildiğini aktaran Tunçer, "Seçilen öğrenciler arasında yapılan ikinci taramada 57 öğrenci belirlendi. Bu öğrencilerimiz bundan sonra yeteneklerine göre yönlendirilecek. Projenin amacı sağlıklı bir nesil, yürüyen, koşan, sporu seven gençler yetiştirilmesini sağlamaktır. Bizim için bu öğrencilerin her biri şampiyon, her biri yetenek. Emeği geçen tüm yetkililere, antrenörlere teşekkür ediyorum" dedi.