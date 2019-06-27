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Sorgun'da yaz spor okulları

SORGUN ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 10 ayrı branşta yaz spor okulu açıldı.

Sorgun'da yaz spor okulları

SORGUN ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 10 ayrı branşta yaz spor okulu açıldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 00:00
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Sorgun'da yaz spor okulları

Sorgun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, ilçe stadı, spor salonu ve Yeşilyurt İlkokulu salonunda açılan kurslara tüm çocukları beklediklerini söyledi. Anne babalara seslenen Tunçer, "Çocuklarımız için yaz spor okullarımızı hizmete açtık. Anne babalardan çocuklarımızı bu yaz okullarına göndermelerini istiyoruz. Atletizm, tekvando, jimnastik, judo, futbol, futsal, yüzme ve güreş branşlarında yaz spor okulları başlattık, tüm çocuklarımızı bekliyoruz" dedi.

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