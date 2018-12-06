Sorgun'da Şahin dönemi

Kulüp Başkanı Hikmet Vural, sezon başında anlaştıkları Ümit Terzi ile karşılıklı olarak sözleşmenin feshedilmesinin ardından, yapılan çalışmalar sonucunda takımın başına Mehmet Şahin’in getirilmesinin kararlaştırıldığını söyledi. Mehmet Şahin’in oldukça deneyimli ve bu ligleri çok iyi tanıyan bir hoca olduğunu vurgulayan Vural, “Hocamız bugün geldi ve kendisi ile resmi sözleşme imzaladık. Sorgun Belediyespor olarak bu yola şampiyonluk parolası ile çıktık, ancak beklemediğimiz, istemediğimiz şekilde aldığımız bazı yenilgiler sonrasında puan kayıpları yaşadık. Hedefimizden uzaklaşmadan derhal önlem almamız gerekiyordu, biz de 23 yıllık voleybol deneyimi olan Mehmet Hoca ile anlaştık. Kendisine başarılar diliyoruz” dedi.