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Sorgun çıkışını sürdürdü

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, konuk ettiği Kapadokya Göremespor’u ikinci yarıda bulduğu goller ile 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Sorgun çıkışını sürdürdü

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, konuk ettiği Kapadokya Göremespor’u ikinci yarıda bulduğu goller ile 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

10 Şubat 2020 Pazartesi 03:36
Sorgun çıkışını sürdürdü

Sorgun ilçe stadında oynanan müsabakaya hızlı başlayan taraf konuk ekip Kapadokya Göremespor oldu. 10’uncu dakikada gelişen Kapadokya Göremespor kontra atağında defansın arkasına atılan topla buluşan Selim, Sorgun Belediyespor ceza sahasına girdi, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. Müsabakanın ilk yarısında Sorgun Belediyespor’un gol arayışları sonuç bulmayınca soyunma odasına 1-0 geride gitti. Müsabakanın ikinci yarısında toparlanan sarı siyahlı ekip, konuk takım Kapadokya Göremespor kalesinde gol aramaya başladı. 71’inci dakikada Kapadokya Göremespor ceza sahasına gönderilen top karambol yaşanmasına neden oldu. Kapadokya Göremespor defansının uzaklaştıramadığı top, defans oyuncularına çarparak filelerle buluştu: 1-1. 76’ıncı dakikada kullanılan serbest vuruşta kaleye gönderilen topu Kapadokya Göremespor kalecisi Aykut meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi. 83’üncü dakikada gelişen Sorgun Belediyespor atağında ceza sahası dışında topla buluşan İzzet, sert vurdu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1. Müsabakada başka gol olmayınca sarı siyahlı ekip, Nevşehir temsilcisinden üç puanı aldı.

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Sorgun çıkışını Sürdürdü
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