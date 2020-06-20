Sorgun Belediyespor’da toplu imza

Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen imza töreninde 9 oyuncu ile sözleşme imzalandı. Törende konuşan Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, voleybol takımı olarak bu yıl daha genç ve daha heyecanlı bir takım kurmak istediklerini söyledi.

Geçen yıl ilk kez Efeler Ligi’ne katılmış olmalarından dolayı bazı istediklerini tam olarak gerçekleştiremediklerini dile getiren Ekinci “Bu yıl hem daha genç, hem daha heyecanlı, hem de daha çok başarı isteyen bir takım kurmak istedik. Bu ligde hedefimiz üst sıralarda yer alarak Avrupa kupalarına katılmak. İlçemizin yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa’da da tanıtımını, reklamını yapmak. Biz bunu sadece spor olarak görmüyoruz. Bu aynı zamanda ilçemizin tanıtımı için bir fırsattır” dedi. Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül’de yaptığı açıklamada, şu an 9 oyuncu ile sözleşme imzaladıklarını ifade ederek “Hocamız ile birlikte yaklaşık 2 aylık bir araştırma sonucunda bu genç arkadaşlarımızla anlaştık ve sözleşme yapmaya karar verdik. Her ne kadar arkadaşlarımız çok genç olsalar da hepsi Türkiye7nin önemli takımlarının formalarını giymiş ve başarılı olmayı çok isteyen oyuncular. Şimdilik 9 oyuncu ile resmi sözleşme imzaladık. Bu arkadaşlarımızın içerisine deneyimle birkaç oyuncu ile en az iki yabancı oyuncu ilave etmeyi istiyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor. Kesinleşince Sorgun spor kamuoyu ile paylaşacağız” diye konuştu. Açıklamaların ardından pasörler; Çağlar Aksoy, Selim Demir,orta oyuncular; Murat Palavar, Ahmet Samet Baltacı, Smaçörler; Burhan Zorluer, Kadir Gürkan Uz, liberolar; Mesut Akman, Ümit Demir ve Pasör Çaprazı Berkant Hızarcı ile sözleşme imzalandı. Tören sonunda Sosyal Tesislerde yemek yiyen oyuncular ve teknik kadro daha sonra, önce spor salonunu, son ra da konakyacakalrı oteli gezdiler.