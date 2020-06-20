Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
113612
ALTIN
383.666
DOLAR
6.8443
STERLİN
8.4581
EURO
7.6699

Sorgun Belediyespor’da toplu imza

YOZGAT'ı 2020-2021 Sezonu’nda da Voleybol Axa Sigorta Efeler Ligi’nde temsil edecek olan Sorgun Belediyespor Voleybol takımında toplu imza töreni düzenlendi.

20 Haziran 2020 Cumartesi 01:20
Sorgun Belediyespor’da toplu imza

Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen imza töreninde 9 oyuncu ile sözleşme imzalandı.  Törende konuşan Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, voleybol takımı olarak bu yıl daha genç ve daha heyecanlı bir takım kurmak istediklerini söyledi.
Geçen yıl ilk kez Efeler Ligi’ne katılmış olmalarından dolayı bazı istediklerini tam olarak gerçekleştiremediklerini dile getiren Ekinci “Bu yıl hem daha genç, hem daha heyecanlı, hem de daha çok başarı isteyen bir takım kurmak istedik. Bu ligde hedefimiz üst sıralarda yer alarak Avrupa kupalarına katılmak. İlçemizin yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa’da da tanıtımını, reklamını yapmak. Biz bunu sadece spor olarak görmüyoruz. Bu aynı zamanda ilçemizin tanıtımı için bir fırsattır” dedi. Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül’de yaptığı açıklamada, şu an 9 oyuncu ile sözleşme imzaladıklarını ifade ederek “Hocamız ile birlikte yaklaşık 2 aylık bir araştırma sonucunda bu genç arkadaşlarımızla anlaştık ve sözleşme yapmaya karar verdik. Her ne kadar arkadaşlarımız çok genç olsalar da hepsi Türkiye7nin önemli takımlarının formalarını giymiş ve başarılı olmayı çok isteyen oyuncular. Şimdilik 9 oyuncu ile resmi sözleşme imzaladık. Bu arkadaşlarımızın içerisine deneyimle birkaç oyuncu ile en az iki yabancı oyuncu ilave etmeyi istiyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor. Kesinleşince Sorgun spor kamuoyu ile paylaşacağız” diye konuştu. Açıklamaların ardından pasörler; Çağlar Aksoy, Selim Demir,orta oyuncular; Murat Palavar, Ahmet Samet Baltacı, Smaçörler; Burhan Zorluer, Kadir Gürkan Uz, liberolar; Mesut Akman, Ümit Demir ve Pasör Çaprazı Berkant Hızarcı ile sözleşme imzalandı. Tören sonunda Sosyal Tesislerde yemek yiyen oyuncular ve teknik kadro daha sonra, önce spor salonunu, son ra da konakyacakalrı oteli gezdiler.

Son Güncelleme: 19.06.2020 17:24
Anahtar Kelimeler:
Sorgun Belediyespor’da Toplu Imza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgatspor beklemede
Yozgatspor beklemede
Biri attı diğeri tutamadı
Biri attı diğeri tutamadı
Başer dış sahayı inceledi
Başer dış sahayı inceledi
TESiSLERDE NORMALLEŞME
TESiSLERDE NORMALLEŞME
Kızlara Tebrik yağıyor
Kızlara Tebrik yağıyor
Voleybol takımına destek
Voleybol takımına destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim