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Sorgun Belediyespor Spor Toto’ya yöneldi

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor yarın Spor Toto takımı ile Sorgun’da oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Hafta sonu İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelen ve güçlü rakibi karşısında iyi mücadele etmesine karşılık sahadan 3-1 mağlup ayrılan sarı siyahlı ekip dün Sorgun’a döndü. İzin kullanmadan ayaklarının tozuyla yarın konuk edecekleri Spor Toto ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başlayan Sorgun Belediyespor, güçlü rakibini yenerek İstanbul mağlubiyetini telafi etmek istiyor.

22 Eylül 2020 Salı 00:11
Sorgun Belediyespor Spor Toto’ya yöneldi
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Sorgun Belediyespor Spor Toto’ya Yöneldi
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