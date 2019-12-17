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Sorgun Belediyespor, istediğini alamadı

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele veren Sorgun Belediyespor, konuk ettiği Ziraat Bankası karşısında direndi ama istediği puanı alamadı.

Sorgun Belediyespor, istediğini alamadı

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele veren Sorgun Belediyespor, konuk ettiği Ziraat Bankası karşısında direndi ama istediği puanı alamadı.

17 Aralık 2019 Salı 04:04
Sorgun Belediyespor, istediğini alamadı

Saharan 3-1 yenik ayrılan Sorgun Belediyespor tüm setlerde başa baş mücadele etti. İlk seti 24-26 kaybeden Sorgun Belediyespor, ikinci seti 25-22 kazanarak umutlandı. Üçüncü setti 25-15 gibi farklı bir sayı farkıyla kaybeden Sorgun Belediyespor, son sete de umutsuz başladı ve bu seti de 14-25 kaybedince sahadan 3-1'lik skorla puansız ayrılan taraf oldu. İlk yarının son haftasında alacağı galibiyetle ligin ikinci devresine avantajlı girmek isteyen Sorgun Belediyespor, ilk yarıda topladığı 10 puanla devreyi kapattı. 

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