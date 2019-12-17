Sorgun Belediyespor, istediğini alamadı

Saharan 3-1 yenik ayrılan Sorgun Belediyespor tüm setlerde başa baş mücadele etti. İlk seti 24-26 kaybeden Sorgun Belediyespor, ikinci seti 25-22 kazanarak umutlandı. Üçüncü setti 25-15 gibi farklı bir sayı farkıyla kaybeden Sorgun Belediyespor, son sete de umutsuz başladı ve bu seti de 14-25 kaybedince sahadan 3-1'lik skorla puansız ayrılan taraf oldu. İlk yarının son haftasında alacağı galibiyetle ligin ikinci devresine avantajlı girmek isteyen Sorgun Belediyespor, ilk yarıda topladığı 10 puanla devreyi kapattı.