SORGUN BELEDiYESPOR ÇIKIŞ ARIYOR

Ligin ikinci yarıya playf-ff grubuna kalabilme paralası ile başlayan Sorgun Belediyespor, konuk ettiği Spor-Toto takımından sonra hafta içerisinde deplasmanda Arkasspor'a da yenilmesiyle birlikte kendisini düşme potasının içerisinde buldu. İkinci yarıya orta sıralarda başlayıp, zirve yarışnda kendisine iyi bir yer edinmek isteyen sarı siyahlılar, evinde kazanabileceği maçı hakem hatalarıyla 3-2 kaybetti. Daha sonra İzmkir deplasmanından puansız döndü ve kendisini puan cetvelinde son üç takımdan birisi olarak buldu. Bugün deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak olan sarı siyahlılar, maçı kazanıp, yeniden atağa geçebilmenin hesaplarını yapıyor. Sorgun Belediyespor, İstanbul deplasmanından alacağı galibiyetle moral bulup, daha sonraki haftalarda toplayacağı puanlarla çıkışını sürdürmeyi, ikinci yarı için hesapladığı play-off grubuna yükselebilmenin hesaplarnını yaparak, İstanbul'a gitti.