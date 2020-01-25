Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -9°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
122142
ALTIN
300.092
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7691
EURO
6.5530

SORGUN BELEDiYESPOR ÇIKIŞ ARIYOR

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Sorgun Belediye çıkış yolu arıyor.

SORGUN BELEDiYESPOR ÇIKIŞ ARIYOR

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Sorgun Belediye çıkış yolu arıyor.

25 Ocak 2020 Cumartesi 03:50
SORGUN BELEDiYESPOR ÇIKIŞ ARIYOR

Ligin ikinci yarıya playf-ff grubuna kalabilme paralası ile başlayan Sorgun Belediyespor, konuk ettiği Spor-Toto takımından sonra hafta içerisinde deplasmanda Arkasspor'a da yenilmesiyle birlikte kendisini düşme potasının içerisinde buldu. İkinci yarıya orta sıralarda başlayıp, zirve yarışnda kendisine iyi bir yer edinmek isteyen sarı siyahlılar, evinde kazanabileceği maçı hakem hatalarıyla 3-2 kaybetti. Daha sonra İzmkir deplasmanından puansız döndü ve kendisini puan cetvelinde son üç takımdan birisi olarak buldu. Bugün deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak olan sarı siyahlılar, maçı kazanıp, yeniden atağa geçebilmenin hesaplarını yapıyor. Sorgun Belediyespor, İstanbul deplasmanından alacağı galibiyetle moral bulup, daha sonraki haftalarda toplayacağı puanlarla çıkışını sürdürmeyi, ikinci yarı için hesapladığı play-off grubuna yükselebilmenin hesaplarnını yaparak, İstanbul'a gitti.

Anahtar Kelimeler:
SORGUN BELEDiYESPOR ÇIKIŞ ARIYOR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zararsız’dan ziyaret
Zararsız’dan ziyaret
Yeni teknik ekibiyle galibiyet peşinde
Yeni teknik ekibiyle galibiyet peşinde
DEPLASMANDAYIZ
DEPLASMANDAYIZ
Türkiye şampiyonasına Hazırlanıyorlar
Türkiye şampiyonasına Hazırlanıyorlar
Boğazlıyan’da hedef şampiyonluk
Boğazlıyan’da hedef şampiyonluk
PEHLiVANLAR GÜVENDE
PEHLiVANLAR GÜVENDE
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim