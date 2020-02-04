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SORGUN BELEDiYESPOR Bursa'ya Umutlu Gitti

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele veren Sorgun Belediyespor, hafta sonunda konuk ettiği Arhavi Voleybol takımı karşısında aldığı galibiyetin morali ile Bursa deplasmanına çıktı.

SORGUN BELEDiYESPOR Bursa'ya Umutlu Gitti

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele veren Sorgun Belediyespor, hafta sonunda konuk ettiği Arhavi Voleybol takımı karşısında aldığı galibiyetin morali ile Bursa deplasmanına çıktı.

04 Şubat 2020 Salı 03:21
SORGUN BELEDiYESPOR Bursa'ya Umutlu Gitti

 Sarı siyahlı ekip, bugün Bursa deplasmanında düşme potasındaki İnegöl Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. 14 Puana sahip Sorgun Belediyespor, 11 puanla hemen bir altında yer alan İnegöl Belediyespor'u yenerek, biraz daha rahat bir nefes alabilmenin hesaplarını yapıyor. Hafta sonunda oynadıkları maçın ardından bir gün dinlenen sarı siyahlılar Pazar günü karayolu ile Bursa'ya hareket etti. Kulüp Başkanı Ergin Gül, Bursa deplasmanında rakibe set vermeden maçı kazanmak istediklerini belirterek, Bursa'da bulunan Yozgatlıları maça davet etti, destek istedi. Alacakları galibiyetin önemine değinen Başkan Gül, ''Set vermeden alacağımız galibiyet bizleri rahatlatacaktır. Düşme hattından uzaklaşıp, play-off hedefimize daha iyi konsantre olmamızı sağlayacaktır. Bursa'da çok sayıda Yozgatlı hemşehrimiz var. Hepsini maçımıza bekliyoruz'' diye konuştu. 

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SORGUN BELEDiYESPOR Bursaya Umutlu Gitti
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