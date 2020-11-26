Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1325
ALTIN
461.085
DOLAR
7.9493
STERLİN
10.6291
EURO
9.4663

Sorgun Belediye üzgün

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, önceki gün deplasmanda Tokat Belediye Plevnespor ile oynadığı ve 3-1 mağlup olduğu müsabakanın üzüntüsünü yaşıyor.

26 Kasım 2020 Perşembe 00:44
Sorgun Belediye üzgün

Mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları müsabakada güçlü rakibinde rövanşı alamayan sarı siyahlı ekip Tokat’tan Sorgun’a üzgün dönerken ara vermeden Cumartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Tokat Belediye Plevnespor ile oynadıkları müsabakaya mutlak galibiyet için çıktıklarını ancak istedikleri oyunu bir türlü sahaya yansıtamadıkları için mağlup olduklarını söyledi. Bu müsabakanın artık geride kaldığını dile getiren Aksoy, ‘’Cumartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile çok önemli bir müsabakaya çıkacağız. Bu müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladık. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanarak güçlü rakibimizi yenmek ve ligde iki haftadan sonra yeniden bir çıkış yakalamak istiyoruz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Sorgun Belediye üzgün
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemenoğlu’ndan destek sözü
Yemenoğlu’ndan destek sözü
Çiğdemli bakım bekliyor
Çiğdemli bakım bekliyor
Yozgatspor taktik çalıştı
Yozgatspor taktik çalıştı
KIZLAR, ARTViN’E BiLENiYOR
KIZLAR, ARTViN’E BiLENiYOR
Sporculardan hocalarına Sürpriz
Sporculardan hocalarına Sürpriz
Yozgatspor çıkış arıyor
Yozgatspor çıkış arıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim