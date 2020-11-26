Sorgun Belediye üzgün

Mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları müsabakada güçlü rakibinde rövanşı alamayan sarı siyahlı ekip Tokat’tan Sorgun’a üzgün dönerken ara vermeden Cumartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Tokat Belediye Plevnespor ile oynadıkları müsabakaya mutlak galibiyet için çıktıklarını ancak istedikleri oyunu bir türlü sahaya yansıtamadıkları için mağlup olduklarını söyledi. Bu müsabakanın artık geride kaldığını dile getiren Aksoy, ‘’Cumartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile çok önemli bir müsabakaya çıkacağız. Bu müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladık. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanarak güçlü rakibimizi yenmek ve ligde iki haftadan sonra yeniden bir çıkış yakalamak istiyoruz’’ dedi.