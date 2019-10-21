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Sorgun Belediye umut verdi

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor.

Sorgun Belediye umut verdi

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor.

21 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
Sorgun Belediye umut verdi

Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, ligin başlamasına sayılı günlerin kaldığını anımsatarak, hazırlıklarının hızlı bir tempoda devam ettiğini söyledi. Yaklaşık 45 gündür yeni sezona hazırlandıklarını dile getiren Aksoy, "Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sabah saatlerinde fitness, öğleden sonra salon çalışmaları yapıyoruz. Diğer günlerde ise sadece öğleden sonraları salon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu süre içerisinde Efeler Ligi takımlarından Arhavi Voleybol ve Spor Toto ile 5 hazırlık maçı yapma fırsatı bulduk. Son olarak Tokat Belediye Plevne takımı ile karşılaştık’’ dedi.

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