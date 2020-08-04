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Sorgun Belediye toplandı

Sorgun Belediyespor Voleybol takımı yeni sezon ile birlikte kupa maçlarına yönelik hazırlıklarına bugün yeniden start verecek.

04 Ağustos 2020 Salı 00:14
Sorgun Belediye toplandı

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele veren Sorgun Belediyespor, Kurban Bayramı nedeniyle verilen aranın ardından toplanıp, bugünden itibaren çalışmalara devam edeceği bildirildi. Sarı siyahlılar yeni son öncesi hazırlıklarına 13 Temmuzda başladı. Başantröner Bahadır Aksoy, arife günü yaptıkları son idmanla oyuncularına 4 gün bayram izni verdi. Aksoy, çalışmalara kaldıkları yerden bugün itibariyle başlayacaklarını vurgulayarak, lig öncesinde Türkiye Kupası'nda mücadele edeceklerini söyledi. Aksoy, kupa maçlarının 4-6 Eylül tarihlerinde 4'erli gruplar halinde yapılacağını, kupa maçlarında hedeflerinin bir üst tura çıkmak olduğunu kaydetti. Efeler Ligi müsabakalarının, kupa maçlarının ardından Eylül ayının ikinci haftasında başlayacağı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Sorgun Belediye Toplandı
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