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SORGUN BELEDiYE ŞAMPiYON

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off eleme müsabakalarının bitimine bir hafta kalan Sorgun belediyespor, konuk ettiği Yozgat İl Özel İdarespor'u 5-3 yenerek, şampiyonluk turunu attı.

SORGUN BELEDiYE ŞAMPiYON

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off eleme müsabakalarının bitimine bir hafta kalan Sorgun belediyespor, konuk ettiği Yozgat İl Özel İdarespor'u 5-3 yenerek, şampiyonluk turunu attı.

17 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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SORGUN BELEDiYE ŞAMPiYON

Geçtiğimiz sezon ligi şampiyon olarak tamamlayıp, Yozgatspor ile baraj maçı oynayan sarı siyahlı ekip,  aldığı yenilgi ile tekrar amatör kümeye düştü. Pazar günü Bozok Stadı'nda Yozgatspor ile Aksaray Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmada geniş güvenlik önlemleri alınacak olması nedeniyle maç dün oynandı. Sorgun Belediyespor, 19'uncu dakikada Hüseyin'in attığı golle engel olamayınca soyunma odasına 1-0 yenik gitti. Sarı siyahlı ekip 52'inci dakikada Yunus Cömert'in attığı golle eşitliği sağladı ama İl Özel İdaresi bir dakika sonra Harun ile yeniden 2-1 öne geçti. 55'inci dakikada Serdar eşitliği sağladı. 60'ıncı dakikada Bilal konuk ekibi öne  3-2 öne geçirdi. 66'ıncı dakikada Talha skoru 3-3'e taşıdı. 72'inci dakikada Tayyar sarı siyahlı ekibi öne geçirirken, 86'ıncı dakikada Serdar kendisinin ikinci golünü kaydedetti, skoruda 5-3 olarak belirledi. Maçın bitiminde Sorgun Belediyespor, bitemi bir hafta kala şampiyonluk turunu atarken, önümüzdeki hafta Yemenoğlu Bozokspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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