SORGUN BELEDiYE LiG’DE

Final grubunun ilk gününde Sungurlu Belediyespor’u 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yapan Sorgun Belediyespor grubun ikinci gününde ise favori olarak gösterilen İzmir temsilcisi Saint Joseph takımını yenerek birinci lige çıkmayı garantiledi ve şampiyonluk turunu attı. Adıyaman’da oynanan müsabakaya iyi başlayan taraf İzmir ekibi Saint Joseph oldu. 5-0’lık bir seri yakalayan Saint Joseph takımı ilk teknik molaya 12-8 önde girdi. Teknik moladan da iyi dönen Saint Joseph takımı farkı 6 sayıya kadar çıkararak durumu 12-18 yaptı. Aradaki sayı farkı açılınca Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan mola aldı. Sorgun Belediyespor aldığı moladan çok iyi dönerek 11 sayılık seriyle 23-22 öne geçti. Set sonunu iyi oynayan Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor ilk seti 25-22 alarak durumu 1-0 yaptı. İkinci sette başa baş giden mücadelede teknik molaya 12-11 önde giren ekip Sorgun Belediyespor oldu. Teknik mola sonrası oyuna ağırlığı koyan temsilcimiz önce durumu 18-12’ye getirdi. Set sonunda ise 25-13 yaparak maçta 2-0 öne geçti. Üçüncü sette de üstünlüğünü devam ettiren Sorgun Belediyespor, teknik molaya 12-8 önde girdi. Üçüncü seti de 25-20 alarak maçı 3-0 kazandı. Topladığı 6 puan ile grubunda liderliği garantileyen Sorgun Belediyespor, Birinci Lig’e merhaba dedi. Takım olarak çok iyi oynayan sarı siyahlı ekipte Murat, İlker ve Eyüphan göze batan oyuncular oldu.