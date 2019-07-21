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Sorgun başvuruda bulundu

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Sorgun Belediyespor, yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de mücadelesini sürdürmek amacıyla başvuruda bulundu.

Sorgun başvuruda bulundu

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Sorgun Belediyespor, yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de mücadelesini sürdürmek amacıyla başvuruda bulundu.

21 Temmuz 2019 Pazar 21:49
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Sorgun başvuruda bulundu

Sorgun Belediyespor futbol takımı, 2019-2020 sezonu Bölgesel Amatör Lig katılım işlemlerini tamamladı, gerekli tüm belgelerini Türkiye Futbol Federasyonuna gönderdi. Başvurular tamamlandıktan sonra belirlenecek olan Bölgesel Amatör Ligi statüsü ve gruplarının ilerleyen zamanda açıklanacağı kaydedildi. Grupların belirlenmesinden sonra ise çekilecek fikstür ile yeni sezon müsabaka takviminin belirleneceği, Sorgun Belediyespor’un da bu ligde yer alacağı ifade edildi.

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YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ni şampiyon Olarak Tamamlayan Sorgun BelediyesporYeni Sezonda Bölgesel Amatör Lig’de Mücadelesini Sürdürmek Amacıyla Başvuruda Bulundu.
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