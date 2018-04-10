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Sorgun, BAL’ı istiyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’ini namağlup olarak şampiyon tamamlayan Sorgun Belediyespor, Yozgatspor ile oynayacağı Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’e yükselme baraj maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Sorgun, BAL’ı istiyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’ini namağlup olarak şampiyon tamamlayan Sorgun Belediyespor, Yozgatspor ile oynayacağı Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’e yükselme baraj maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

10 Nisan 2018 Salı 07:00
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Sorgun, BAL’ı istiyor

Bozok stadında Antrenör Mustafa Arslan gözetiminde çalışan sarı siyahlı ekip, yıllardır özlemini duyduğu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’e çıkabilmek için önlerindeki Yozgatspor engelini aşmak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Arslan, Yozgat Birinci Amatör Kümeyi namağlup olarak şampiyon bitirdiklerini ve bu unvanlarını Yozgatspor ile oynayacakları baraj müsabakasında da devam ettireceklerini söyledi. Bu sezon mutlak Bölgesel Amatör Lig parolası ile sezona başladıklarını ve hedefleri için önlerinde sadece bir müsabakanın kaldığını dile getiren Arslan, ‘’Yozgatspor’u yenip özlemini duyduğumuz lige tekrar yükselmek istiyoruz. Gönül isterdi ki Yozgatspor, Bölgesel Amatör Lig’i şampiyon olarak tamamlayıp Üçüncü Lig’e yükselsin, biz de direk olarak Bölgesel Amatör Lig’e yükselelim. Ama futbolun adaleti olmuyor. Şimdi şampiyonluk iddialarını son haftaya kadar sürdüren Yozgatspor ile baraj maçı oynayacağız. İki takım açısından da çok zor geçecek olan bu müsabakayı kazanıp Bölgesel Amatör Lig’e yükselmek istiyoruz. Bunu için çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hem Yozgatspor hem de biz bu maçı kazanmak durumundayız. Kaybeden takımın lige veda edeceği bu müsabakada gülen taraf olacağız. Henüz müsabakanın oynanacağı tarih tam olarak netlik kazanmadı ancak biz bu müsabaka ne zaman oynanırsa oynansın her zaman hazır olacağız ve güçlü rakibimizi yenerek eski ligimize tekrar merhaba diyeceğiz’’ dedi.

Son Güncelleme: 09.04.2018 19:58
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