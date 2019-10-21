Sorgun 1-0 ile sevindi

Müsabakanın başından sonuna kadar rakibi karşısında üstün oynayan taraf Sorgun Belediyespor oldu. 9’uncu dakikada Eşmekaya defansının kaleciye geri pasında Sorgun Belediyespor’dan Ertuğrul araya girerek topu kaptı, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci topu kornere göndendi. 15’inci dakikada Serdar’ın yaptığı ortada İsa Atakan’a bıraktı, Atakan’ın şutu yandan aut. 35’inci dakikada Serdar sağdan ceza sahasına girdi, altı pasa kestiği topu kaleci son anda kornere çeldi. 41’inci dakikada defanstan seken top, Atakan’ın önüne düştü, Atakan’ın şutu kaleciden döndü, dönen topu Abdullah tamamladı, top az farkla auta gitti. 43’üncü dakikada gelişen Sorgun atağında ceza sahasına doldurulan topu kaleci çeldi, Ertuğrul tamamlayarak topu filelere gönderdi 1-0. 49’uncu dakikada misafir takımın kazandığı serbest vuruşta kaleye gönderilen topu, kaleci son anda kornere çeldi. 51’inci dakikada Serdar sağdan getirdi, Ertuğrul’a verdiği pasta bu oyuncu defansı geçti, son çizgiden içeri ortaladı, Atakan vurdu, direğinde dibinde aut. 62’inci dakikada Atakan soldan hareketlendi, defansı geçti, şutu az farkla aut. 70’inci dakikada Serdar, ceza sahası ön çizgisinden kaleye gönderdi, meşin yuvarlak üst direkten dışarı gitti. Müsabakada başka gol olmayınca Sorgun Belediyespor sahadan 1-0 galibiyet ile ayrılırken puanını da 10’a yükseltip, çıkışını sürdüren taraf oldu.