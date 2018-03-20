SONUNA KADAR

Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu Yavuz, yaptığı açıklamada Aksaray Belediyespor ile oynanan müsabakanın zor geçtiğini söyledi.

Hafta boyunca yaşadıkları kaosu bir an önce atlatmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, ‘’Futbolcularımızla yaptığımız toplantılarda son düdüğe kadar bu işin devam edeceğini söyledik. Yine tekrar ediyorum. Kim ne yaparsa yapsın biz Yozgatspor'uz. Kimsenin durumu, tavrı, duruşu bizi ilgilendirmez. Biz kendi duruşumuza bakacağız. Herkese saygı duyuyoruz. Son düdüğe kadar bu iş devam edecek. Çocuklara Çarşamba günü toplanmak üzere izin verdim. Çarşamba günü toplanarak top başı yapacağız. Herkese bu galibiyet armağan olsun bu önemli bir galibiyetti’’ dedi.