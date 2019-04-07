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Son maç zorlanmadan

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde Yozgat Bozokspor, sezonun son maçını İstanbul temsilcisi Bahçelievler Belediyespor ile deplasmanda oynadı, maçı 50-36 galibiyetle tamamladı.

Son maç zorlanmadan

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde Yozgat Bozokspor, sezonun son maçını İstanbul temsilcisi Bahçelievler Belediyespor ile deplasmanda oynadı, maçı 50-36 galibiyetle tamamladı.

07 Nisan 2019 Pazar 22:57
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Son maç zorlanmadan

Osman Solakoğlu Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı İstanbul bölgesinden Taner Kaplan ve Burak Kara ikilisinin yönetti.  Zonguldak bölgesinden Sefer Şahin gözlemci olarak görev yaptığı müsabakanın ilk dakikaları karşılıklı gollerle geçti. Müsabakanın 6’ıncı dakikasından sonra oyuna ağırlığını koyan kırmızı siyahlılar, farkı artırmaya başladı. Savunmadaki etkinliğini hücumda da gösteren kırmızı siyahlı ekibimiz müsabakanın ilk yarını 16-23 önde tamamladı.Müsabakanın ikinci yarısında da üstünlüğünü kabul ettiren Yozgat Bozokspor, hızlı hücumlarla farkı artırdı. Müsabakanın son 10 dakikasında genç oyuncular şans bulurken, kırmızı siyahlılar parkeden 36-50 galip ayrıldı. Yozgat Bozokspor’dan Şenol Uğuz ve Muammer Taş iki dakika cezası aldı. Bahçelievler Belediyespor’dan Mert Aksu, Yozgat Bozokspor’dan Muammer Taş sarı kart gördü. Yozgat Bozokspor’dan Alihan Bayraktar, 50’inci dakikada spormentlik dışı hareketi nedeniyle kırmızı kart gördü.Yozgat Bozokspor’dan Kadir Arı attığı 12 golle müsabakanın en skorer ismi oldu.

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