SON HAZIRLIKLAR

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlitkspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Pazar günü deplasmanda Artvin 7 Martspor ile çok önemli bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Mutlaka kazanmaları gereken bir müsabaka olduğuna dikkat çeken Atmaca, ‘’Şuanda maç fazlası ile Artvin 7 Martspor grupta lider durumda. Biz onların iki puan gerisinde takibimizi sürdürüyoruz. Pazar günü güçlü rakibimizi yenerek Artvin’den lider dönmek istiyoruz. Bugün Artvin 7 Martspor ile oynayacağımız müsabakanın son hazırlıklarını yapacağız ve yarın sabah saatlerinde yola çıkacağız. Artvin’de takım kampa girecek. Bu müsabaka için çok iyi hazırlandık ve umarım istediğimiz oyunu sahaya yansıtırız ve Artvin’den lider döneriz’’ dedi.