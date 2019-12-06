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SON HAZIRLIKLAR

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi C Grubunda Mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlitkspor takımı Artvin 7 Martspor ile oynayacağı müsabaka için bugün son hazırlıkları yapacak.

SON HAZIRLIKLAR

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi C Grubunda Mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlitkspor takımı Artvin 7 Martspor ile oynayacağı müsabaka için bugün son hazırlıkları yapacak.

06 Aralık 2019 Cuma 04:04
SON HAZIRLIKLAR

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlitkspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Pazar günü deplasmanda Artvin 7 Martspor ile çok önemli bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Mutlaka kazanmaları gereken bir müsabaka olduğuna dikkat çeken Atmaca, ‘’Şuanda maç fazlası ile Artvin 7 Martspor grupta lider durumda. Biz onların iki puan gerisinde takibimizi sürdürüyoruz. Pazar günü güçlü rakibimizi yenerek Artvin’den lider dönmek istiyoruz. Bugün Artvin 7 Martspor ile oynayacağımız müsabakanın son hazırlıklarını yapacağız ve yarın sabah saatlerinde yola çıkacağız. Artvin’de takım kampa girecek. Bu müsabaka için çok iyi hazırlandık ve umarım istediğimiz oyunu sahaya yansıtırız ve Artvin’den lider döneriz’’ dedi.

Son Güncelleme: 05.12.2019 17:07
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