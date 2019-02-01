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SON HAFTAYA BIRAKMAYACAĞIZ

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’da kaptan Burak Altunay şampiyonluk turunun son haftaya kalmayacağını söyledi.

SON HAFTAYA BIRAKMAYACAĞIZ

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’da kaptan Burak Altunay şampiyonluk turunun son haftaya kalmayacağını söyledi.

01 Şubat 2019 Cuma 07:00
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SON HAFTAYA BIRAKMAYACAĞIZ

Kırmızı siyahlı ekibin defans oyuncusu Burak Altunay, Çarşambaspor ile Cumartesi günü oynayacakları müsabakaya tüm Yozgat halkının gelmesini ve kendilerini yalnız A istedi. Sinopspor müsabakasında oyuncular olarak rehavete kapılmadıklarını dile getiren Altunay, ‘’Bizde çok istiyorduk galibiyet serimizi sürdürelim, ancak futbolda bunlar oluyor. Üzüldük ancak kaybedilmiş bir şey yok. Önümüze bakıyoruz, bundan sonraki müsabakalarda da çıkıp aynı şekilde oynayacağız, savaşacağız ve kazanacağız. Çarşambaspor müsabakasında da aynı şekilde üç puan alacağız. Şuan için taraftarlarımızın bir panik, bir korku yaşamalarına gerek yok. Futbolcular arasında da rehavet yok, biz yine aynı şekilde sahaya çıkacağız ve savaşımızı vereceğiz. Biz takımımızın Üçüncü Lig’e çıkması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz takım olarak kendimize güveniyoruz, hocamıza güveniyoruz. İyi çalışıyoruz, iyi bir arkadaşlık ortamımız var, gerçekten biz bir takım olduk. Kimsenin endişesi olmasın, Allah’ın izniyle Çarşambaspor müsabakasında taraftarlarımızın hepsini, tüm Yozgat halkını bekliyoruz. Bu hafta Çarşambaspor müsabakasında sahadan galibiyet ile çıkacağız. Şampiyonluğumuz da son haftalara kalmayacak. Bu bizim elimizde bunun için çok iyi çalışıyoruz ve şampiyonluk için sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapacağız’’ dedi.

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