Son bilet Köseli'nin

Play-off grubuna yükselen sın takım Yerköy Bağlarbaşı Köselispor oldu. A Grubunda son sırada yer alan Paşaköy Gençlikspor ile B Grubunda üst üste iki maçına çıkmadığı için ihraç edilen Sarayspor bir alt kümeye düşen takım oldu. Paşaköy Gençlikspor, Yozgat deplasmanında Çamlıkspor ile oynaması gereken son maçına çıkmayınca hükmen yenik sayıldı. Akdağmadenispor, play-off hesapları yapan Çiğdemlispor'u 2-1 yenerek, umudunu bitirdi. Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, rakibi Çayıralan Esnafspor'un sahaya çıkmaması üzerine 3-0 hükmen galip geldi ve play-off'a yükselen 6'ıncı takım oldu. Daha önce A Grubunda Çayıralan Esnafspor ve Akdağmadenispor, B Grubunda Divanlı Gençlerbirliği, Tuzkaya ve Boğazlıyan Şekerspor Play-Off grubuna yükselmişti.