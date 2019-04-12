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Solhan taraftarından örnek davranış

KAYSERİ’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Sorgun Belediyespor’un da mücadele ettiği Voleybol Efeler Ligi’ne yükselme yarı final müsabakalarında Solhanspor taraftarları örnek bir davranış sergiledi.

Solhan taraftarından örnek davranış

KAYSERİ’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Sorgun Belediyespor’un da mücadele ettiği Voleybol Efeler Ligi’ne yükselme yarı final müsabakalarında Solhanspor taraftarları örnek bir davranış sergiledi.

12 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Solhan taraftarından örnek davranış

Normal sezonda da Sorgun Belediyespor’un mücadele ettiği grupta yer alan Solhanspor’da taraftarlar Sezon başından beri maç sonunda gerek Solhan’da gerekse deplasmanda tribünlerdeki maç esnasında oluşan çöpleri toplama geleneği Kayseri’de de sürdü. Solhanspor taraftarı Tayfa12 tüm maçlardan sonra kendi kaldıkları tribün ve dışarda yemek yerken oluşan pet gibi çöpleri hiç kimsenin uyarısı olmadan temizlemeleri herkes tarafından taktir topluyor.

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