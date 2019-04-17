SIRA VOLEYBOLDA

Kayseri’de gerçekleştirilen birinci etap karşılaşmalarında rakiplerini yenerek adını final grubuna yazdıran Sorgun Belediyespor Voleybol takımı, Cuma günü Kayseri’de başlayacak olan final müsabakaları için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Ligde karşılaştığı Palandöken Belediyespor ile Cuma günü saat 16.00’da karşı karşıya gelecek olan sarı siyahlı ekip, Antrenör Mehmet Şahin gözetiminde çalışıyor. Ligde oynadığı her iki karşılaşmada da rakibine yenilen Sorgun Belediyespor, Efeler Ligi’ne terfi edebilmek için bu kez rakibini yenebilmenin hesaplarını yapıyor. Sorgun Belediyespor, Palandöken karşısında alacağı galibiyetle Efeler Ligi’ne çıkmayı büyük oranda garantilemiş olacak.