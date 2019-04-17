Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96809
ALTIN
237.512
DOLAR
5.7725
STERLİN
7.5493
EURO
6.5156

SIRA VOLEYBOLDA

TÜRKİYE Lig’lerinde bir üst lige çıkabilmek için mücadele veren temsilcilerimizden Yozgat Bozokspor Hentbol Erkek takımı şampiyon olarak Süper Lige, Sorgun Engelliler Basketbol takımı 3’üncü Lige, Yozgatspor’un grupta şampiyonluğunu ilan etmesiyle Bölgesel Amatör Ligi’ne terfi eden sorgun Belediyespor’dan sonra şimdi gözler Voleybol takımına çevrildi.

SIRA VOLEYBOLDA

TÜRKİYE Lig’lerinde bir üst lige çıkabilmek için mücadele veren temsilcilerimizden Yozgat Bozokspor Hentbol Erkek takımı şampiyon olarak Süper Lige, Sorgun Engelliler Basketbol takımı 3’üncü Lige, Yozgatspor’un grupta şampiyonluğunu ilan etmesiyle Bölgesel Amatör Ligi’ne terfi eden sorgun Belediyespor’dan sonra şimdi gözler Voleybol takımına çevrildi.

17 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
17 Okunma
SIRA VOLEYBOLDA

Kayseri’de gerçekleştirilen birinci etap karşılaşmalarında rakiplerini yenerek adını final grubuna yazdıran Sorgun Belediyespor Voleybol takımı, Cuma günü Kayseri’de başlayacak olan final müsabakaları için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Ligde karşılaştığı Palandöken Belediyespor ile Cuma günü saat 16.00’da karşı karşıya gelecek olan sarı siyahlı ekip, Antrenör Mehmet Şahin gözetiminde çalışıyor. Ligde oynadığı her iki karşılaşmada da rakibine yenilen Sorgun Belediyespor, Efeler Ligi’ne terfi edebilmek için bu kez rakibini yenebilmenin hesaplarını yapıyor. Sorgun Belediyespor, Palandöken karşısında alacağı galibiyetle Efeler Ligi’ne çıkmayı büyük oranda garantilemiş olacak. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kızlar Birinci Lig için Denizli’ye gitti
Kızlar Birinci Lig için Denizli’ye gitti
Atletler Türkiye finalinde
Atletler Türkiye finalinde
Yozgatspor’da Altınordu alarmı
Yozgatspor’da Altınordu alarmı
Alkışlar Yozgatspor'a
Alkışlar Yozgatspor'a
Engelli yüzücüler çalışıyor
Engelli yüzücüler çalışıyor
Amatör Küme başladı
Amatör Küme başladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim