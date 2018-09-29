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SiNOP’U BEKLiYORUZ

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, yarın Sinopspor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını yaparak maç saatini beklemeye koyulacak.

SiNOP’U BEKLiYORUZ

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, yarın Sinopspor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını yaparak maç saatini beklemeye koyulacak.

29 Eylül 2018 Cumartesi 01:00
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SiNOP’U BEKLiYORUZ

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, yarın kendi sahaları ve taraftarları önünde ilk müsabakalarına çıkacaklarını söyledi. Bu karşılaşmadan üç puan ile ayrılmak istediklerini belirten tecrübeli teknik adam, ‘’Taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak Sinopspor’u Yozgat’tan eli boş göndermek istiyoruz. Lige iyi bir başlangıç yaptık ve bu iyi başlangıcımızı Sinopspor karşısında da sürdürmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sinopspor müsabakasına iyi hazırlandık ve istediğimiz puanı alacağımıza inanıyorum’’ dedi. 

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