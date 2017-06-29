Sincan'a tanıdık kaleci

Sincan Belediyespor Teknik direktörü Evren Şenel'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Sincan Belediyespor daha önce 2 sezon formasını giyen son 1,5 sezondur ise Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i şampiyonu Sorgun Belediyespor kalesini koruyan 24 yaşındaki başarılı kaleci Emrah Kızıl'la anlaşmaya vardı. Başarılı futbolcu geçen sezon takımıyla Yozgat Amatör Lig şampiyonu olarak baraj maçı oynamıştı.

10 Ağustos 1993 Yozgat Sorgun doğumlu kaleci Emrah futbola 2005 Mayıs ayında MKE Ankaragücü alt yapısında başladı daha sonra Başkent Edaşspor,2008-2012 MKE Ankaragücü,2012-2013 Çarşambaspor,2013-2015 Sincan Belediyespor,2015-2016 Yıldızeli Birlikspor, Sorgun Belediyespor, 2016-2017 Sorgun Belediyespor formalarını giydi .Bölgesel Amatör Ligde 27 maça çıktı .MKE Ankaragücü takımıyla ise U21 liginde 20 maç, Bölgesel Gençlik Geliştirme U18 Liginde 27 maça çıktı.

TURGUT EREĞLİ’DE

Yozgatspor formasını giyen sezon sonunda da Yozgatspor ile anlaşmasına karşılık daha sonra takımdan ayrılmak istediğini söyleyen başarılı stoper Turgut Delen Ereğli Belediyespor ile anlaştı.

Futbol kariyerine Van BŞB’ de başlayan, 2. Ligde Vanspor, 3.Ligde 72 Batmanspor , BAL Ligi’nde ise; Manavgat Belediyespor, 1926 Bulancakspor, Kilis Belediyespor, Cizrespor ve Yozgatspor 1959 FK formaları giyen stoper Turgut Delen ile her konuda anlaşan Ereğli Belediyespor 27 yaşındaki stopere, önümüzdeki günlerde imza attırması bekleniyor.

