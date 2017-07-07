Şimdi destek zamanı!

Yozgat Belediye Başkanı ve Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, makamında düzenlediği basın toplantısında ‘Vefa yılında dokunuş’ kampanyasının startını verirken ilk bağışı da kendisi yaptı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgatspor’un Yozgat’ta sosyal hayatın önemli bir parçası olduğunu söyledi. Kendilerinin Yozgat Belediyesi olarak 3 yıldır Yozgat’ın bu önemli değerine elimizden geldiği kadar sahip çıkmaya ve Yozgat’a layık bir şekilde temsil etmeye, ettirmeye çalıştıklarını belirten Arslan, ‘’Bu sene lige yine şampiyonluk iddiası ile başlayacağız. Yozgat’ı Yozgat insanını heyecanlandıran bir kadro kuruldu. Şuanda bana göre şampiyonluğun en güçlü adaylarından bir tanesi Yozgatspor. Bu noktada istiyoruz ki Yozgat insanı da bu önemli değere katkıda bulunsun. Yozgatspor’un başarısı için elini taşın altına koysun. Biz tabi ki kurum olarak bunu sonuna kadar gücümüz yettiğince götüreceğiz ve Yozgat’ı en iyi şekilde temsil edeceğiz ama istiyoruz ki bunu Yozgatlılar da sahiplensin, bize yardımcı olsunlar ve başarıyı birlikte sahiplenelim. Bundan hareket ile Yozgatspor’a destek projesi başlattık. Bu projede yine Ramazan ayında yapmış olduğumuz ‘Dokunuş’ projesi bize ilham kaynağı oldu. Ona benzer ama bu defa ayağa gitmek suretiyle bir projeyi inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. Dokunuş projesinde yer alan arkadaşlarımızdan bir gurup ve belediyemizden bir arkadaşımız ile birlikte 5 kişilik bir grup oluşturduk ve bu gurup Yozgat’ı seven, Yozgatspor’u seven insanlara gitmek suretiyle Yozgatspor için bir katkı sağlamaya çalışacak. Burada öncelikli olarak fedakarlığı da bizim yapmamız lazım. Ben şuan itibariyle bu projeye start vermiş oldum. İlk desteği yapmak suretiyle Yozgatspor hesabına ödememi yaptım. Burada projemizin amacı Yozgatspor’a dokunmak, Yozgatspor’a vefa bunu da bin liralık bir ödeme ile göstereceğiz. İnşallah bu bin liralar toparlanmak suretiyle Yozgatspor’un bu sene ki maddi kaynağını da bu şekilde oluşturmuş olacağız. Bu şekilde katkıda bulunan hemşehrilerimize Yozgatspor vefa kartı adı altındaki kartımızı arkadaşlarımız taktim edecekler. Bu vefa kartı karşılığında da hemşehrimiz alt limit bin lira olmak kaydıyla gönlünden kopan bağışı yapacaklar. Sayın Valimiz ile de görüştük. Sağ olsunlar bu sene Yozgatspor’un başarısı için kendileri de bizlere destek verecekler. Yine Belediye Meclis üyelerimiz belediye meclisi toplantısı esnasında Yozgatspor’a bu katkılarını sunacaklar. Mahalle muhtarlarımız bu gün yine toplanıyorlar onlar da takımımıza desteklerini sunacaklar. Biz istiyoruz ki bu sene ilçelerimiz de bu işe katılsın. Bu kampanyayı hem ilçeler nezdinde, hem Yozgat merkezi nezdinde hem de Ankara ve İstanbul nezdinde devam ettireceğiz. Umuyorum ki kısa süre içerisinde Yozgatspor’un bu seneki ihtiyacı olan kaynağı hep birlikte sağlamış olacağız. Bu aynı zamanda sahiplenmeyi getirecek. Eğer insanlar bir olayın içerisine katkı sunarlarsa onu daha çok sahiplenirler bu aynı zamanda bize o katkıyı sağlamış olacak. Vefa kartımız dışında bir de taraftar kartımız bulunuyor. Taraftar kartımız da daha düşük gelir gruplarına yönelik olarak hazırladık bunda da alt limiti 100 lira olarak belirledik’’ dedi.



Toplantı sonrasında Belediye Başkanı Kazım Arslan vefa projesine ilk desteği verdi.



Daha sonra vefa ekibi Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı makamında ziyaret etti. Kemal Yurtnaç, bu sene Yozgatspor’un başarısı için taşın altına kendilerinin de elini koyduğunu dile getirdi. Yozgatspor için başlatılan ‘Vefa yılında dokunuş’ projesine kendisinin de destek verdiğini de dile getiren Yurtnaç, ‘’Bu sene inşallah Yozgatspor Yozgatlıların da desteği ile şampiyon olacaktır. Ben de kendimi bir Yozgatlı olarak benimsedim ve kendimi bir Yozgatlı gibi Yozgat’ın hizmetine adadım. Yozgatspor’un bu sene şampiyon olabilmesi içinde bizler üzerimize düşen görevi yapacağız. Bu projeye ben de bin lira vererek ilk desteği vermek istedim. Umarım bu sene Yozgatspor için çok iyi bir yıl olur. Yozgatspor bulunduğu bu noktayı hak etmiyor. Takımımız daha üst liglerde oynamalı en azından ikinci ligde mücadele etmelidir. Biz Yozgat Valiliği olarak Yozgatspor’un da futbolcu alt yapısını oluşüturacak bazı projeler hazırlıyoruz. Yozgat’ta amatör sporun gelişmesine yönelik çalışmalarımız bulunuyor. Yozgat’ta amatör sporumuz gelişir kalite ne kadar8 çok yükselir ise Yozgatspor’un altyapısı da o denli yükselir. Bizler biliyoruz ki taşıma suyla değirmen dönmez. Bu nedenle Yozgatspor’un alttan futbolcu alması gerekiyor. Bu nedenle de bizler buna destek olmak için Yozgat’ta amatör sporun daha iyi seviyelere gelmesi ve gençlerimizin başarılı bir şekilde yetişmeleri için projeler hazırladık inşallah bu projelerimizi de en kısa zamanda haya geçirmek istiyoruz’’ diye konuştu.

Vefa ekibi Vali Kemal Yurtnaç’ın ardından Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz’ı ziyaret etti.

Şahbaz da Yozgatspor’a destek olmak amacıyla vefa karttan alarak bin liralık bağışta bulundu. Şahbaz Yozgatspor’un artık bulunduğu noktadan daha üst sıralara çıkması gerektiğini Yozgat’ın ve Yozgatspor’un amatör ligi hak etmediğini anlattı.

