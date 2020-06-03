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Sezonu açtılar

Yozgat’ta bisiklet tutkunları normalleşme süreci ile birlikte harekete geçip, sezonu açtılar.

03 Haziran 2020 Çarşamba 01:28
Sezonu açtılar

YOZGAT’ta haftanın belirli günleri buluşarak şehir turu yapan bisiklet tutkunları korona virüs tedbirleri kapsamında uzun zamandır bir araya gelemiyorlardı. Tedbirlerin kısmen gevşetilmesi ve artık normalleşme sürecine gidilmesinin ardından bisiklet tutkunları da toplanarak şehir turlarına kaldıkları yerden devam ettiler. Kısa adı YOBİS olan Yozgat Bisiklet Sevenler Topluluğu en son 8 mart dünya kadınlar gününde pedal çevirmişlerdi. Daha sonra Türkiye’yi de etkisi altına alan Korona virüs tehdidi nedeniyle bisiklet turlarına ara vermişlerdi. Hafta sonu Cumhuriyet alanında toplanan Yozgat Bisiklet Sevenler Topluluğu yaklaşık 20 kişilik bir ekip ile lise caddesinden kirazlı göledine gittiler ormanlık alan içerisinde dinlenen bisiklet tutkunları, Spor Vadisini bisikletleri ile turladılar. Daha sonra Yozgat Parka çevresine pedal çeviren Bisiklet tutkunları şehir turlarını Cumhuriyet alanında tamamladılar. Korona virüs tedbirlerinin ardından normalleşme sürecine giren ülkemizde Yozgat Bisiklet Sevenler Topluluğu da artık haftada iki gün şehir turlarını gerçekleştirecek. Çarşamba günlerini şehir merkezini turlayarak geçiren Yozgat Bisiklet Sevenler Topluluğu hafta sonu ise il merkezine bağlı köyleri gezerek hem bilmedikleri bölgeleri tanıyorlar hem de spor yapıyorlar.  

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Sezonu Açtılar
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